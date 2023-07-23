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11:49, 23 июля 2023Силовые структуры

Раскрыты подробности о поджигателе машин журналиста Киселева в Крыму

Поджигатель машин журналиста Киселева в Крыму работал на Украину и причастен к диверсиям
Начало событий в новости Правоохранители нашли поджигателя машин журналиста Киселева в Крыму

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержанный по подозрению в поджоге автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в Крыму оказался агентом украинской разведки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, раскрывая подробности о подозреваемом.

Мужчину завербовали давно. Он причастен к ряду диверсий на территории полуострова, координировал атаку на Красногвардейский район Крыма и нанесение ударов по нефтебазе и складу у села Октябрьское.

Задержанный также причастен к трем взрывам на железной дороге в Кировском районе, Феодосии и Симферопольском районе.

О задержании поджигателя машин, принадлежащих Киселеву, стало известно ранее 23 июля. В сентябре 2022 года он уничтожил внедорожник Land Rover и гольф-кар возле дома журналиста в Коктебеле. Поджигатель в толстовке с капюшоном, медицинской маске на лице и бахилах на ногах проник на придомовую территорию.

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    Любовь Ширижик
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