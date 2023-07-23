Правоохранители нашли поджигателя машин журналиста Киселева в Крыму

В Крыму силовики задержали поджигателя автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в 2022 году

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога, в результате которого были уничтожены два автомобиля журналиста Дмитрия Киселева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время предполагаемый поджигатель доставлен к следователю.

Неизвестный сжег внедорожник Land Rover и гольф-кар в сентябре 2022 года у дома журналиста в Коктебеле. Поджигатель в толстовке с капюшоном, медицинской маской на лице и в бахилах на ногах проник на придомовую территорию.

Спустя несколько месяцев правоохранителям удалось установить подозреваемого и поймать его.

