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11:05, 23 июля 2023Силовые структуры

Правоохранители нашли поджигателя машин журналиста Киселева в Крыму

В Крыму силовики задержали поджигателя автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в 2022 году

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджога, в результате которого были уничтожены два автомобиля журналиста Дмитрия Киселева. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В настоящее время предполагаемый поджигатель доставлен к следователю.

Неизвестный сжег внедорожник Land Rover и гольф-кар в сентябре 2022 года у дома журналиста в Коктебеле. Поджигатель в толстовке с капюшоном, медицинской маской на лице и в бахилах на ногах проник на придомовую территорию.

Спустя несколько месяцев правоохранителям удалось установить подозреваемого и поймать его.

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    Любовь Ширижик
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