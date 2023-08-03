Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:36, 3 августа 2023Россия

Российский дальнобойщик объяснил дефицит кадров в профессии

Дальнобойщик Штогрин объяснил дефицит кадров в профессии переработками

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

Дефицит дальнобойщиков в России связан с условиями труда и низкими заработными платами, считает водитель Максим Штогрин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В России дефицит из-за того, что многие работодатели, крупные фирмы и прочие, обманывают водителей: кидают на деньги, заставляют работать, не соблюдая режим труда и отдыха. Бегут многие в Европу. Потому что в Европе ты работаешь по режиму труда и отдыха, на новой машине, что тоже немаловажно для каждого водителя. В России дальнобойщики зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей, в Европе этот ценник в три-четыре раза больше и нагрузки намного меньше», — высказался дальнобойщик.

Он также отметил, что в России плохо оборудованы паркинги для отдыха дальнобойщиков ночью или на выходных.

Ранее заместитель директора транспортно-логистической компании ПЭК Вадим Филатов заявил о сложившемся в России остром дефиците водителей-дальнобойщиков. По оценкам ПЭК, российским транспортным компаниям не хватает около 60 000 водителей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Мужчины подрались в вагоне поезда московского метро и попали на видео

    У цифрового рубля появился логотип

    Российский дальнобойщик объяснил дефицит кадров в профессии

    В реализации полного перехода чиновников на российские авто усомнились

    Россиянам назвали способы справиться с сонливостью в жару

    Под Москвой тягач сорвался с моста и спровоцировал огненное ДТП

    Крупный производитель водки в России решил сменить название

    Дела списавших на ЕГЭ россиян рассмотрели в судах

    Россиянка захотела помочь следствию и лишилась квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости