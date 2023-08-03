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16:13, 3 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об аресте трех киевских депутатов из-за неявки на военную службу

«Прямой»: трех депутатов Киевсовета арестовали из-за неявки на военную службу

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Трех депутатов Киевского городского совета отправили под домашний арест с ношением электронного браслета за неявку на военную службу. Об этом сообщает украинский телеканал «Прямой».

Речь идет о двух депутатах от фракции «Европейская солидарность» Игоре Хацевиче и Олеге Левченко. По версии следствия, они не явились на военную службу в течение года.

Третьим депутатом стал Михаил Терентьев от партии «Удар». Всем им Печерский районный суд Киева вынес приговор в виде ночного домашнего ареста до 28 сентября.

Ранее стало известно об обысках у депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Он находится за границей, получив разрешение на сопровождение отца на лечение, но, по информации спецслужб, отец выезжал самостоятельно и уже вернулся на Украину.

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    Алевтина Запольская
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