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09:52, 3 августа 2023Силовые структуры

Массовая драка в Новой Москве попала на видео

Полиция задержала 12 участников массовой драки во дворе ЖК в Новой Москве
СюжетМассовые драки в Москве

Массовая драка произошла во дворе жилого жилого комплекса «Десна» в Новой Москве. Видео потасовки публикует «МК».

На кадрах видны молодые люди, которые набрасываются на одного мужчину, валят его на землю и пинают ногами. Его приятель стоит на расстоянии, а потом начинает бросать камни в участников потасовки.

В ночь на 3 августа очевидцы вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали 12 человек и доставили их в отдел МВД для выяснения обстоятельств конфликта. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Полицейские намерены привлечь участников драки к ответственности в соответствии с законом за противоправные действия.

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    Любовь Ширижик
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