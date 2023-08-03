Россиянин избил таксиста за отказ везти его с пивом

В Москве пассажир избил таксиста, который отказался везти его из-за бутылки пива

В Москве мужчина набросился на таксиста, который отказался выполнять заказ из-за бутылки пива пассажира. Об этом сообщает издание Baza.

Россиянин сел с алкоголем на переднее сиденье, но потом передал его жене, которая была сзади с двумя детьми. Водитель все равно отказался ехать, из-за чего мужчина начал избивать таксиста. После пассажир и его семья начали выходить из машины, а таксист последовал за ними. На улице водитель распылил перцовый баллончик в лицо обидчика.

Таксист после драки вызвал полицию и поехал в больницу. Медики диагностировали у него перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. Позднее агрессор рассказал, что в тот день был на взводе и не смог сдержаться. По его словам, он тоже пострадал — у него якобы ожог глаза.

Ранее в белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному, «новогоднему тарифу».