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18:28, 3 августа 2023Силовые структуры

Россиянин избил таксиста за отказ везти его с пивом

В Москве пассажир избил таксиста, который отказался везти его из-за бутылки пива

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Москве мужчина набросился на таксиста, который отказался выполнять заказ из-за бутылки пива пассажира. Об этом сообщает издание Baza.

Россиянин сел с алкоголем на переднее сиденье, но потом передал его жене, которая была сзади с двумя детьми. Водитель все равно отказался ехать, из-за чего мужчина начал избивать таксиста. После пассажир и его семья начали выходить из машины, а таксист последовал за ними. На улице водитель распылил перцовый баллончик в лицо обидчика.

Таксист после драки вызвал полицию и поехал в больницу. Медики диагностировали у него перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. Позднее агрессор рассказал, что в тот день был на взводе и не смог сдержаться. По его словам, он тоже пострадал — у него якобы ожог глаза.

Ранее в белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному, «новогоднему тарифу».

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    Варвара Митина
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