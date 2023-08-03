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19:22, 3 августа 2023Бывший СССР

Вероятность истощения запасов беспилотников у Украины оценили

Военный эксперт Дрозденко усомнился, что у Украины закончатся беспилотники

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

У Украины вряд ли закончатся беспилотники, которые она использует во время боевых действий, считает главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил вероятность истощения запасов дронов, а также объяснил, почему они популярны во время российско-украинского конфликта.

«Такого рода барражирующие боеприпасы, которые используем мы, которые используют теперь они, — это открытие для военной науки глобально. Никто не ожидал, как это будет работать благодаря тому, что они имеют достаточно большую, почти стратегическую дальность, то есть тысячу километров. Второе — они очень дешевые и являются очень сложной целью для противовоздушной обороны (ПВО). Массовое применение таких беспилотников — это открытие», — сказал он.

Специалист отметил, что в военной науке такие дроны известны давно. Особенно активно их применяет Иран. Но в конфликте Москвы и Киева их особенно активно используют из-за невысокой стоимости, отметил Дрозденко.

«Они не кончатся по той простой причине, что эта технология очень проста и дешева, она собирается из общедоступных компонентов. Там не требуется специализированное производство, их можно собирать на коленке, условно. И даже если, чтобы сбивать каждый беспилотник, тратить одну ракету ПВО, это все равно игра не в те ворота, потому что ракета стоит в десятки раз дороже, чем этот беспилотник», — отметил специалист.

В последние несколько месяцев дроны стали чаще атаковать российские регионы. Власти страны обвиняют в этом Украину, а в самом Киеве не признают свою причастность.

3 августа над Калужской областью сбили семь дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша. При этом обошлось без последствий для граждан и инфраструктуры, отметил он.

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