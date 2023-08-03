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11:16, 3 августа 2023Россия

Стало известно еще об одном сбитом силами ПВО беспилотнике под Калугой

Калужский губернатор Шапша: силы ПВО сбили еще один БПЛА на юго-западе региона

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на юго-западе Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша, его комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Этот дрон стал седьмым, до этого Шапша рассказал о шести беспилотниках, которые пытались пролететь через Калужскую область.

Глава региона пояснил, что последствий для людей и инфраструктуры избежать удалось.

Минобороны России уже подтвердило атаку шести беспилотников на Калужскую область. В ведомстве отметили, что все дроны были сбиты системами ПВО. Атаку БПЛА на Калужскую область в Минобороны посчитали террористической.

4 июля сообщалось, что жители Калужской области заметили беспилотник, который впоследствии был ликвидирован. Тогда уточнялось, что устройство было вертолетного типа. Дрон направлялся в сторону Москвы.

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    Анна Щербакова
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