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13:05, 3 августа 2023Путешествия

Пьяные россиянки избили спасателя на пляже и попали на видео

Избившие спасателя на пляже в Волгодонске пьяные россиянки попали на видео

Россиянки в состоянии алкогольного опьянения избили спасателя на пляже в Волгодонске и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Подъем».

Очевидцы рассказали, что две пьяные девушки в возрасте 21 и 22 лет захотели покататься на служебной лодке, однако 55-летний мужчина, работающий на городском пляже, не поддержал их идею.

Отмечается, что за отказ спасатель получил несколько ударов палкой и даже заработал сотрясение мозга. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области источнику заявили, что в настоящее время идет проверка инцидента.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством», — заявили они.

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    Фариза Бацазова
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