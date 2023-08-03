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20:57, 3 августа 2023Наука и техника

Экстремальные наводнения связали с вырубкой лесов

Journal of Hydrology: экстремальные наводнения связаны с вырубкой лесов

Фото: Nicola Pavan / Unsplash

Ученые Университета Британской Колумбии показали, что потеря лесного покрова связана с более частыми экстремальными наводнениями, а также учащением наводнений любого масштаба. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Hydrology.

Ранее специалисты предполагали, что потеря лесного покрова хоть и связана с усилением наводнений, но ограничивается лишь небольшими затоплениями. Новая работа, в ходе которой были изучены два региона в провинции Британская Колумбия в Канаде — водоразделы реки Дедман и ручья Джо Росс Крик, — продемонстрировала обратную картину.

Вырубка 21 процента деревьев в водоразделе привела к увеличению среднего размера паводка в реке Дедман на 38 процентов и на 84 процента в Джо Росс Крик. Кроме того, наводнения, которые ранее случались только раз в 10-50 лет, стали более частыми. Сплошная рубка леса вызывала такое же значительное увеличение частоты самых крупных наводнений.

Сокращение лесного покрова приводит к большему количеству снега на земле и большему количеству солнечной радиации, которая достигает снежного покрова, который в результате тает быстрее, вызывая более сильные наводнения.

Воздействие сплошных вырубок на силу наводнений зависит не только от общего размера вырубленной площади, но и от конкретных местных условий, включая размер водораздела, топографию, воздействие солнца, наличие больших водоемов, таких как озера, а также расположение вырубленных участков.

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    Александр Еникеев
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