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05:41, 3 августа 2023Путешествия

Россиянка увидела детское питание в Германии и описала его фразой «у меня шок»

Живущая в Германии россиянка похвалила местное детское питание

Фото: Marcel Kusch / dpa / Globallookpress.com

Живущая в Германии россиянка увидела местное детское питание и описала его фразой «у меня шок». Своими впечатлениями она поделилась с отечественным тревел-блогером, ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Россиянка, воспитывающая троих детей, подчеркнула, что эта еда стала для нее настоящим спасением. «Яркая упаковка, мультяшные герои, блюда и продукты, которые по статистике чаще всего дети любят: макароны, пюрешки, сосиски, фигурные овощи, никаких сложных соусов», — похвалила она.

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По словам девушки, это именно то, что нужно детям. «Я была просто в шоке, когда дети за обе щеки уминали все принесенное, — добавила она. — У нас, в Самарской области, такого не было, и я даже не знала, что так можно».

Ранее в июле российский путешественник побывал в Германии и удивился неожиданным способам экономии местных жителей. Блогер рассказал, если длительное время наблюдать за привычками немцев, можно удивиться, насколько многие из них заточены на экономию во всех сферах.

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    Фариза Бацазова
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