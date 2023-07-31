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05:30, 31 июля 2023Путешествия

Россиянин побывал в Германии и рассказал о неожиданных способах экономии немцев

Россиянин побывал в Германии и рассказал, что немцы экономят на отоплении

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Российский блогер и путешественник побывал в Германии и удивился неожиданным способам экономии местных жителей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Блогер рассказал, если длительное время наблюдать за привычками немцев, можно удивиться, насколько многие из них заточены на экономию во всех сферах.

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«Шалаш вместо шикарного отеля на медовый месяц? Это про немцев. Мыть посуду, набрав в мойку воды и полоская в ней все вилки, тарелки и стаканы? Это про немцев. Выключать отопление, когда уходишь на работу, и приходить вечером в холодную квартиру вместо уютного домашнего тепла? Это все про немцев!» — поразился россиянин.

Кроме того, путешественник отметил, что жители Германии используют механические коробки передач на автомобилях вместо автоматических для экономии топлива. Он добавил, что по этой же причине немцы отказываются от кондиционеров и различных дополнительных систем, которые могут даже незначительно увеличить расход топлива из-за большого энергопотребления.

Ранее этот же блогер назвал главные отличия немок от россиянок. Он отметил, что для жительниц Германии карьера намного важнее семьи.

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    Марина Черняк
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