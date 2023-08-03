Число поврежденных от града домов на Кубани превысило 200

Число поврежденных из-за града в Апшеронском районе Кубани домов достигло 236

Число поврежденных из-за града в Апшеронском районе Кубани домов достигло 236, об этом 3 августа сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», — рассказали в пресс-службе. Ситуацию контролируют сотрудники администрации, они выехали на место происшествия для мониторинга и оказания помощи местным жителям.

Планируется, что 4 августа комиссии начнут работу по оценке причиненного ущерба.

Ранее климатолог назвал причину подобных стихийных бедствий, отметив, что из-за изменения климата в России будут происходить более сильные явления. Смерчи, крупный град, мощные ливни и ураганы характерны для очень теплого времени года и являются типичными проявлениями конвекции атмосферы.