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07:28, 3 августа 2023Мир

В ЕС возмутились стремлением России предложить дешевое зерно третьим странам

Боррель: РФ предлагает дешевое зерно, чтобы сделать третьи страны зависимыми
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Nicolas Maeterlinck / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель возмутился стремлением России предложить дешевое зерно развивающимся странам. По его мнению, таким образом Москва пытается сделать их зависимыми, передает Reuters.

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — заявил Боррель. Он заверил, что Евросоюз приложил все усилия для того, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.

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    Марина Совина
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