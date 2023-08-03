Россиянин заподозрил знакомого в связи с сожительницей и ударил его ножом

В Губкине суд дал 9 лет ревнивцу, ударившего ножом знакомого из-за сожительницы

Белгородской области суд в городе Губкин приговорил к девяти годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, ударившего ножом знакомого из-за ревности к сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Утверждается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 22 апреля ночью между мужчинами произошел конфликт на улице. Осужденный заподозрил знакомого в связи со своей сожительницей и ударил предполагаемого соперника ножом в шею. Раненый сумел сбежать и добраться до больницы, где врачи его спасли, оказав своевременную медпомощь.