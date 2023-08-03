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20:16, 3 августа 2023Силовые структуры

Россиянин заподозрил знакомого в связи с сожительницей и ударил его ножом

В Губкине суд дал 9 лет ревнивцу, ударившего ножом знакомого из-за сожительницы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Белгородской области суд в городе Губкин приговорил к девяти годам лишения свободы 31-летнего местного жителя, ударившего ножом знакомого из-за ревности к сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Утверждается, что осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 22 апреля ночью между мужчинами произошел конфликт на улице. Осужденный заподозрил знакомого в связи со своей сожительницей и ударил предполагаемого соперника ножом в шею. Раненый сумел сбежать и добраться до больницы, где врачи его спасли, оказав своевременную медпомощь.

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    Любовь Ширижик
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