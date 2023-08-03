В ВСУ назвали обстановку на юге Украины стабильно сложной

Командование «Юг» ВСУ назвало обстановку на юге Украины стабильно сложной

Обстановка на юге Украины стабильно сложная. Об этом заявило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно сложной», — говорится в публикации.

2 августа офис генпрокурора Украины сообщил о повреждении промышленной и портовой инфраструктуры Дуная в Одесской области в результате обстрелов. Кроме того, по данным ведомства, было разрушено здание морвокзала.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что юг страны испытал существенные разрушения после ударов России. «К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — сказал глава государства.