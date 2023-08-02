Зеленский сообщил о существенных разрушениях на юге Украины после ударов России

Глава Украины Зеленский заявил о разрушениях на юге страны после ударов России

Юг Украины испытал существенные разрушения после ударов России, сообщил президент республики Владимир Зеленский в Telegram.

«К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — заявил Зеленский, комментируя взрывы в республике и отметив, что экстренные службы Украины сработали оперативно.

Накануне в Измаиле Одесской области произошел пожар на нефтебазе. А ранее оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины сообщало о пожарах в Одесской области, которые возникли на промышленных и портовых объектах. По данным ВСУ, причиной тому стала ночная атака беспилотников.