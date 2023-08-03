Крупнейший ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния

The Cryosphere: крупный ледник Гренландии уменьшился из-за экстремального таяния

Ученые Центра полярных и морских исследований Гельмгольца в Германии определили, что крупнейший ледник Гренландии уменьшился на 42 процента из-за экстремального таяния, вызванного глобальным потеплением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Cryosphere.

Исследователи обнаружили, что подледниковый канал высотой 500 метров и шириной один километр привел к таянию ледника Ниогальвфьердсбра у основания из-за притока теплых атлантических промежуточных вод, которые поднимаются с глубины 500–1000 метров с температурой выше одного градуса Цельсия. Затем более плавучая талая вода течет дальше в подледниковую полость, что приводит к дальнейшему образованию каналов. Это, в свою очередь, еще больше усиливает таяние.

Подледниковое таяние привело к понижению общей поверхности ледника на 7,6 метра в год и таянию у основания ледника со скоростью 150 метров в год в летние месяцы. В одном конкретном месте поверхность ледника опустилась примерно на 57 метров с 2010 года. Над этим подледниковым каналом осталось всего 190 метра льда, что составляет 30 процентов толщины окружающего льда. Это делает его восприимчивым к таянию сверху и снизу.

Исследователи также обнаружили, что с 2005 года температура была выше 0 градусов Цельсия около половины всего промежутка времени на протяжении 70 километров ледника, что усилило летнее поверхностное таяние. На передней части ледника образовались заметные трещины, которые могут быть показательным предвестником распада и усугубят отступление ледника.