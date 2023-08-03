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23:03, 3 августа 2023Мир

В США заявили об отсутствии иллюзий по поводу наступления Украины

Райдер: у США нет иллюзий по поводу наступления Украины, оно будет трудным

Фото: Reuters

Глава пресс-службы Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга заявил об отсутствии у США иллюзий по поводу наступления Украины, в Вашингтоне понимают, что оно будет трудным. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет никаких иллюзий, что эти боевые действия, которые ведет Украина, являются легкими. У России было время создать укрепления, а Украина наступает, так что бои будут трудными», — сказал Райдер.

По его словам, в США уверены, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть «значительные боевые способности и что они задействуют их там и тогда, когда выберут сами, для защиты своей страны и возвращения суверенной территории».

Как писала газета The Guardian, контрнаступление ВСУ началось преждевременно из-за усталости доноров, которое почувствовало украинское военное командование. Издание замечает, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано.

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    Марина Совина
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