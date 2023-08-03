Врачи назвали способ укрепить отношения в семье

Сексолог Георгиевская призвала разговаривать о сексуальных желаниях с партнером

Раскрепощенность при обсуждении сексуальных желаний и предпочтений поможет партнерам сблизиться и укрепить отношения в семье, полагают сексолог Ольга Георгиевская и уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. О важности бесед на эту тему они рассказали «Ленте.ру».

По мнению Лубенникова, то, как партнеры могут разговаривать о своих желаниях и потребностях, слышат и учитывают их и стараются найти компромисс, является индикатором их близости. Врач призвал супругов прежде всего сформировать близкие, доверительные отношения вне постели. Это, в свою очередь, создаст безопасную атмосферу и при обсуждении интимных вопросов и их реализации.

При высказывании своих сексуальных желаний необходимо стараться использовать так называемое «Я-высказывание», то есть говорить о своих чувствах и потребностях, а не о действиях партнера. Если делать это лицом к лицу сложно из-за стыда или неловкости, можно прибегнуть к переписке Александр Лубенников уролог-андролог

В свою очередь, сексолог Георгиевская считает, что обсуждать сексуальные предпочтения надо даже на начальном этапе отношений. По ее мнению, расстановка точек над «i» позволит каждому из партнеров обозначить личные границы и потребности. Это впоследствии поможет избежать разочарований и получить больше удовольствия, а некоторых избавит от потенциального насилия и жесткого контакта.

Также сексолог рекомендовала, в начале новых отношений обязательно интересоваться состоянием интимного здоровья партнера, чтобы избежать рисков инфекций, передающихся половым путем.

Секс — один из способов коммуникации. Если в паре присутствуют доверие и искренность, как правило, и интимная близость помогает раскрыть всю палитру ощущений. Чтобы общение на сексуальные темы было качественным и комфортным, лучше обо всем спрашивать прямо, не пытаться читать мысли партнера или додумывать ответы за него Ольга Георгиевская врач-сексолог

Ранее врач-психотерапевт Ксения Ахмедова объяснила причины боязни разговоров о сексе в паре. Обсуждать с партнером подобные темы бывает сложно из-за страха осуждения, стыда, предыдущего негативного опыта и некоторых других причин, считает она.