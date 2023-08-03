В Татарстане появится лаборатория для молодых художников

В Казани заработает лаборатория для молодых художников «Смена Лаб»

В столице Татарстана Казани появится лаборатория для молодых художников «Смена Лаб». Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отмечается, что площадка заработает уже в августе. Бесплатные занятия для участников будут проходить с 25 августа до 25 декабря. В программе разнообразные мастер-классы, лекции и мастерские.

Результатом работы бесплатной лаборатории для художников республики станет выставка итоговых работ в «Смене».

Ранее в августе стало известно, что в рамках проекта «Спортивная Казань» в парках и скверах столицы Татарстана весь август будут проходить бесплатные тренировки.