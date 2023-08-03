Российского педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

В Новокузнецке педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

Кемеровский областной суд в Новокузнецке приговорил местного жителя, изнасиловавшего ребенка, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Теперь рецидивисту назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту заключения. Также осужденному запретили на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением или воспитанием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве на 19-летнего россиянина возбудили дело за изнасилование 13-летней.