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17:58, 3 августа 2023Силовые структуры

Российского педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

В Новокузнецке педофила-рецидивиста осудили на 16 лет и назначили ему лечение

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд в Новокузнецке приговорил местного жителя, изнасиловавшего ребенка, к 16 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Дело было рассмотрено в закрытом режиме.

Ранее мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Теперь рецидивисту назначили принудительное наблюдение и лечение у психиатра по месту заключения. Также осужденному запретили на 12 лет заниматься деятельностью, связанной с обучением или воспитанием несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве на 19-летнего россиянина возбудили дело за изнасилование 13-летней.

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    Илона Палей
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