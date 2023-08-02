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19:32, 2 августа 2023Силовые структуры

В отношении 19-летнего россиянина возбудили дело за развращение школьницы

В Москве на 19-летнего россиянина возбудили дело за изнасилование 13-летней

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

В Москве возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях в отношении нее. Об этом в среду, 2 августа, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 8 марта по 1 июня в своей квартире на Новоясеневском проспекте 19-летний россиянин совершал развратные действия в отношении 13-летней знакомой и изнасиловал ее. После задержания молодой человек признал свою вину и дал признательные показания. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого в педофилии и помещении его в СИЗО на время расследования уголовного дела.

1 августа в Анапе задержали 49-летнего педофила, надругавшегося над школьницами в детском лагере «Счастливое детство».

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    Владимир Седов
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