В отношении 19-летнего россиянина возбудили дело за развращение школьницы

В Москве на 19-летнего россиянина возбудили дело за изнасилование 13-летней

В Москве возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней и развратных действиях в отношении нее. Об этом в среду, 2 августа, сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 8 марта по 1 июня в своей квартире на Новоясеневском проспекте 19-летний россиянин совершал развратные действия в отношении 13-летней знакомой и изнасиловал ее. После задержания молодой человек признал свою вину и дал признательные показания. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого в педофилии и помещении его в СИЗО на время расследования уголовного дела.

1 августа в Анапе задержали 49-летнего педофила, надругавшегося над школьницами в детском лагере «Счастливое детство».