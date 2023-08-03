В Москве возбудили дело в отношении избившего таксиста россиянина

В Москве полиция возбудила дело после избиения таксиста из Киргизии

Полицейские ОМВД по Басманному району Москвы возбудили уголовное дело после избиения таксиста из Киргизии, который отказался везти пассажира с бутылкой пива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Личность агрессора установлена. Сейчас силовики принимают меры для его задержания.

В МВД Киргизии сообщили, что 3 августа водителя пригласили в посольство его родной страны, где организовали регистрацию заявления в полицию.

18 июня пассажир набросился на таксиста, который отказался выполнять заказ из-за бутылки пива, и избил его. Видео нападения разошлось в социальных сетях только сейчас. После драки пострадавший вызвал полицию и поехал в больницу. Медики диагностировали у него перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи. При этом пассажир заявил, что тоже пострадал — он якобы получил ожог глаза из-за того, что таксист распылил ему в лицо перцовый баллончик.