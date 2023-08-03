В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Калужскую область

Сенатор Джабаров назвал агонией ВСУ попытку Киева атаковать Калужскую область

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Калужскую область при помощи беспилотников связана с неудачами Киева в проведении контрнаступления, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» он назвал эти действия «агонией украинской военной машины».

«У Украины мало что получается в плане контрнаступления, кроме южного направления, где они продолжают наступать, а мы отбиваем атаки. По всем другим направлениям Россия, отбив все атаки, уже даже переходит в наступление», — считает сенатор.

На мой взгляд, это агония украинской военной машины. Они пытаются показать Западу, что расходы на украинскую оборону оправданные и что они активно противодействуют России и наступают, хотя нормальные военные специалисты, даже в США, осознают, что у Украины мало что получается Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

При этом он выразил уверенность в готовности российской обороны отражать такие атаки.

«Поэтому я полагаю, что они пытаются таким путем "укусов комара" — ударами беспилотников — чего-то добиться. Мы сбиваем эти беспилотники, наша воздушная оборона внимательно их отслеживает. Я уверен, что мы сможем найти решение, чтобы эти удары беспилотников не наносились», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны России проинформировало, что ВСУ предприняли попытку атаковать Калужскую область шестью беспилотниками. В ведомстве уточнили, что все дроны были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Министерство также назвало атаку ВСУ терактом.

До этого об атаке на регион сообщал его глава Владислав Шапша. Губернатор уточнил, что дроны сбили на юго-западе региона, подчеркнув, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.