69-я параллель
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13:23, 3 августа 202369-я параллель

Российские ученые решили клонировать березу-мутанта

Якутские ученые решили клонировать березу-мутанта

Кадр: ЯСИА

Российские ученые решили клонировать березу-мутанта, растущую неподалеку от села Синск в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Необычное дерево с огромным количеством веток выросло на острове Хатын-Арыы на реке Лене. Из-за густоты кроны у березы не видно ствола — рассмотреть его можно, только подойдя к дереву вплотную.

«Такая плотная крона обусловлена многократным увеличением ветвления побегов за счет мутации, которая не передается через ДНК или семена», — рассказала старший научный сотрудник отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Айталина Ефимова.

Она отметила, что в 2021 и 2022 годах ученые взяли образцы веток, семян и земли, в которой растет береза, и проводят опыты по ее клонированию. Специалисты призвали оберегать уникальное дерево от выламывания веток, вытаптывания почвы и чрезмерного посещения туристами.

Ранее ученые из Якутии извлекли из туши огромного древнего бизона биологический материал, который позволит клонировать вымершее животное. Приблизительный возраст находки составляет от восьми до девяти тысяч лет.

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    Варвара Родикова
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