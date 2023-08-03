Якутские ученые решили клонировать березу-мутанта

Российские ученые решили клонировать березу-мутанта, растущую неподалеку от села Синск в Хангаласском районе Якутии. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

Необычное дерево с огромным количеством веток выросло на острове Хатын-Арыы на реке Лене. Из-за густоты кроны у березы не видно ствола — рассмотреть его можно, только подойдя к дереву вплотную.

«Такая плотная крона обусловлена многократным увеличением ветвления побегов за счет мутации, которая не передается через ДНК или семена», — рассказала старший научный сотрудник отдела ботанических исследований Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Айталина Ефимова.

Она отметила, что в 2021 и 2022 годах ученые взяли образцы веток, семян и земли, в которой растет береза, и проводят опыты по ее клонированию. Специалисты призвали оберегать уникальное дерево от выламывания веток, вытаптывания почвы и чрезмерного посещения туристами.

Ранее ученые из Якутии извлекли из туши огромного древнего бизона биологический материал, который позволит клонировать вымершее животное. Приблизительный возраст находки составляет от восьми до девяти тысяч лет.

