В Госдуме высказались о росте числа иностранных наемников в рядах ВСУ

Депутат Госдумы Новиков заявил о росте числа иностранных наемников в ВСУ

Иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится все больше, кроме того, появляются сигналы о том, что данный процесс начинает приобретать все более легализованный характер. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Шаг за шагом страны НАТО все больше втягиваются в конфликт вокруг Украины. Это и поставки вооружений, финансовая поддержка, политическое содействие, политико-дипломатическое давление на разные государства с тем, чтобы они выступали с поддержкой Украины. При этом, механизмы давления используются самые разнообразные», — заметил Новиков.

Кроме того, по его словам, в зоне украинского конфликта появляется все больше иностранных наемников. Процесс наемничества, при этом, становится все менее тайным и табуированным.

«То, что сейчас это выходит на новый уровень в виде получения благословения главы государства, как в случае Чехии, — это симптом. Сигнал, связанный с тем, что в ближайшее время деятельность, связанная с наемничеством представителей ЕС, с их участием в поддержке ВСУ, перестанет быть неким исключительно тайным специальным действием, а начнет приобретать все более легализованный характер», — предупредил депутат.

Ранее стало известно, что президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны присоединиться к ВСУ. На данный момент всего 146 граждан Чехии получили согласие главы государства, 132 предыдущих разрешения выдал экс-президент Чехии Милош Земан.