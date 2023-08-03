США опровергли планы поставить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Кирби опроверг планы США поставить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Администрация США опровергла сообщения СМИ о планах работать с Конгрессом над тем, чтобы заложить средства на поставку вооружений Тайваню в запрос на дополнительный пакет финансовой помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Нет, я не в состоянии подтвердить эту публикацию», — сказал Кирби в ходе брифинга для прессы. По его словам, у исполнительной ветви власти США имеются «различные полномочия», которыми она намерена пользоваться «по мере необходимости», чтобы поставлять Тайваню оружие и военную технику.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Отмечалось, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

Официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы. По его мнению, Штаты превращают остров в «пороховую бочку».