В США заявили об отвлечении внимания от поддержки Украины из-за Трампа

The Times: США будут реже помогать Украине, поскольку отвлеклись на Трампа

США будут реже помогать Украине, поскольку отвлеклись на ситуацию с бывшим президентом страны США Дональдом Трампом. Об этом пишет The Times.

Отмечается, что в ближайшие полгода Соединенные Штаты будут заняты внутренней политикой. «Америка отвлеклась на цирк Трампа. Защита [от России] будет возложена на Великобританию и ее союзников», — говорится в материале.

По данным издания, в связи с внутриполитической борьбой за власть американские власти будут меньше отправлять помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Автор считает, что странам Евросоюза придется еще активнее помогать Киеву.

Ранее Трамп заявил, что ему грозит более пяти веков тюрьмы. «Отчеты показывают, что теперь мне может грозить в общей сложности 561 год в тюрьме», — констатировал политик.

2 августа стало известно, что суд предъявил бывшему американскому лидеру четыре новых обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия его сторонниками.