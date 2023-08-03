Посол КНР упрекнул США в желании запутать Европу для нарушения мира в Азии

Посол КНР в России: запутав Европу, США намерены разрушить мир в Азии

Запутав Европу, альянс НАТО теперь намерен разрушить мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Слова дипломата приводит ТАСС.

По его словам, несмотря на мир в АТР, Североатлантический альянс настаивает на проведении военных учений, развертывании так называемых операций по обеспечению свободы судоходства в регионе и нагнетает напряженность. «НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира», — отметил посол.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов заявил, что Россия и Китай способны сорвать опасные планы коллективного Запада и НАТО. Он уточнил, что западные государства и Североатлантический альянс пытаются нарушить единство на общеевразийском пространстве.