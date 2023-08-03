В Совфеде оценили высказывания кандидата в президенты США

Сенатор Пушков: Кеннеди-младший говорит о политике то, что считает нужным

Член Совфеда России Алексей Пушков оценил высказывания кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего о политике. Свой комментарий он оставил в Telegram.

По мнению Пушкова, Кеннеди-младший говорит о политике то, что считает нужным и правильным. «Он отдает себе отчет в том, что демократы не выдвинут его кандидатом в президенты, поскольку он звучит как анти-Байден», — предположил он. Поэтому, считает сенатор, американский политик решил использовать президентскую кампанию, чтобы «донести правду хотя бы до части американских избирателей и через это повлиять на выборы».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о Роберте Кеннеди-младшем, заявила, что представители американского истеблишмента «начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу». До этого политик выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне.