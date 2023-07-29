Захарова высказалась о поддержавшем диалог с Россией кандидате в президенты США

Захарова: поддержавшего диалог с Россией Кеннеди-младшего будут травить в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о кандидате в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, поддержавшего идею диалога с Россией. Ее слова передает РИА Новости.

По мнению Захаровой, представители американского истеблишмента «начинают травить всех тех, кто высказываются не в их пользу». «Думаю, сейчас будет включена колоссальная машина ненависти и травли, "отмены"», — предположила она, подчеркнув, что высказывания Кеннеди-младшего идут вразрез с тем, что представители истеблишмента «декларируют на протяжении последних лет».

Захарова отметила, что Россия не блокировала отношений ни с кем, в том числе с США, и готова была их развивать. Москва много лет пыталась убедить Вашингтон в том, что «равноправные и взаимовыгодные отношения лучше, нежели холодные или горячие войны». «Но, вы видите, доминирует другая там логика, логика собственной исключительности, диктата, навязывания всем своего мнения», — обратила внимание она.