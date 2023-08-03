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23:15, 3 августа 2023Мир

Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

Блинкен в ходе выступления в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сделка демонстрировала «конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается». Он добавил, что Соединенные Штаты ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки.

Блинкен также добавил, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

Ранее Блинкен заявил, что благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 миллиардам буханок хлеба. Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывезти порядка 30 миллионов тонн зерна.

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    Марина Совина
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