Блинкен в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

Блинкен в ходе выступления в СБ ООН выступил за возобновление зерновой сделки

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН выступил за возобновление зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, сделка демонстрировала «конкретные, осязаемые мощные результаты в том, чтобы продовольствие поступало на мировые рынки для тех, кто в нем нуждается». Он добавил, что Соединенные Штаты ценят усилия Турции и ООН по возобновлению зерновой сделки.

Блинкен также добавил, что антироссийские санкции не касаются продовольствия и удобрений.

Ранее Блинкен заявил, что благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 миллиардам буханок хлеба. Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывезти порядка 30 миллионов тонн зерна.