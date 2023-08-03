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19:35, 3 августа 2023Мир

Госсекретарь США подсчитал результаты зерновой сделки в буханках хлеба

Госсекретарь США: зерновая сделка вывела на рынок 18 миллиардов буханок хлеба

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Благодаря зерновой сделке на мировой рынок удалось вывести объемы продовольствия, эквивалентные 18 миллиардам буханок хлеба, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводятся на официальном сайте Госдепартамента.

Как указал глава американского внешнеполитического ведомства, в рамках черноморской инициативы за 2022 год с Украины удалось вывести порядка 30 миллионов тонн зерна. «Это эквивалентно 18 миллиардам буханок хлеба», — отметил дипломат.

Блинкен добавил, что Россия, расторгнув зерновую сделку, якобы «использует продовольствие в качестве оружия» на фоне 260 миллионов голодающих во всем мире.

Россия прекратила договоренности по зерновой сделке 17 июля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что часть сделки, касающаяся России, так и не была выполнена.

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    Глеб Бажуткин
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