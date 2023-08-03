ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, есть повреждения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в двух с половиной километрах от российско-украинской границы. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор. Помимо этого, в одном домовладении были выбиты окна и поврежден фасад. Также осколками был посечен припаркованный автомобиль.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил о сбитом в небе над Белгородской областью беспилотнике. Аппарат был подбит средствами противовоздушной обороны, уточнил он.