ВСУ обстреляли приграничный российский регион
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область, есть повреждения
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Мокрая Орловка Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По данным из открытых источников, указанный населенный пункт находится примерно в двух с половиной километрах от российско-украинской границы. В результате атаки была повреждена линия электропередачи, уточнил губернатор. Помимо этого, в одном домовладении были выбиты окна и поврежден фасад. Также осколками был посечен припаркованный автомобиль.
Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Гладков сообщил о сбитом в небе над Белгородской областью беспилотнике. Аппарат был подбит средствами противовоздушной обороны, уточнил он.