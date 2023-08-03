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14:22, 3 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали сумму расходов на содержание ВСУ

Премьер Украины Шмыгаль: содержание ВСУ обходится в 54,7 млрд долларов в год

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Содержание Вооруженных сил Украины (ВСУ) обходится в два триллиона гривен (54,7 миллиарда долларов) в год. Такую сумму назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль, пишет украинское издание «Укринформ».

Он признался, что расходы на содержание украинской армии сейчас превышают доходную часть украинского бюджета, которая в мирное время составляла 1,3 триллиона гривен (35,5 миллиарда долларов). Сейчас же содержать страну приходится за счет западной помощи.

Также он пообещал, что в сентябре-октябре 2023 года будет «целая битва» с Конгрессом США за сохранение помощи Украине от Вашингтона. «Очень тяжело с Конгрессом», — посетовал он.

Ранее выяснилось, что президент США Джо Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины. Уточнялось, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование».

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    Александр Слабиев
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