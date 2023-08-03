Два схрона с боеприпасами и гранатометом нашли в лесу и поселке ЛНР

В ЛНР силовики обнаружили два тайника с боеприпасами и ручным гранатометом

В Луганской народной республике (ЛНР) полицейские совместно со спецназом Росгвардии обнаружили два схрона с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по ЛНР.

Первый тайник с 30 минами, 57 гранатами, 192 патронами и другим военным снаряжением нашли в бывшей насосной станции в поселке Фрунзе. Все боеприпасы изъяли. Второй — с минами, взрывателями к ним и ручным противотанковым гранатометом (РПГ-7В) — обнаружили в лесополосе около села Обозного. Эти боеприпасы уничтожили на месте, а гранатомет направили на исследование в региональный экспертно-криминалистический центр МВД.

Ранее на окраине села в ЛНР силовики выявили тайник с ручными гранатометами, наступательными гранатами и более чем 400 боеприпасами.