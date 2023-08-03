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08:42, 3 августа 2023Силовые структуры

В российском регионе в лесу нашли семью старообрядцев с малолетними детьми

Суд: в Тюменской области в лесу найдена семья старообрядцев с малолетними детьми

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Упоровском районе Тюменской области в лесу была найдена семья старообрядцев с малолетними детьми. Родители они прячут их от органов соцзащиты и не оформляют на них документы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы российского региона в Telegram-канале.

Семья проживает примерно в трех километрах от деревни Боровушка, их обнаружили в феврале этого года. У детей в возрасте примерно одного года и трех лет нет свидетельств о рождении, в больнице на учете они не состоят.

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Отец пояснил, что они старообрядцы. По его словам, обращаться в больницу у них надобности нет, так как дети не болеют. Показывать их кому-либо он отказался, в том числе медработнику. При этом мужчина пообещал в ближайшее время оформить необходимые документы.

Супружескую пару проверили сотрудники полиции. Оснований для возбуждения уголовного дела о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей силовики не нашли. Органы соцзащиты обратились в суд с иском об установлении материнства в отношении несовершеннолетних. Суд удовлетворил его частично.

Ранее житель Малайзии предпринял попытку поселиться в джунглях и стать отшельником из-за стресса на работе, но не выдержал даже недели одиночества и вызвал спасателей. Он самостоятельно вышел к бригаде спасателей, услышав шум их автомобилей. Таким образом, его отшельничество продлилось шесть дней.

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    Марина Совина
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