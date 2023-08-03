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03:35, 4 августа 2023Среда обитания

Мужчина захотел продать разрушающуюся стену дома за десятки тысяч долларов

Oddity Central: мужчина захотел продать разрушающуюся стену дома за $50 тысяч

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В США мужчина захотел продать разрушающуюся стену дома за десятки тысяч долларов. Об этом сообщает Oddity Central.

Американец выставил на продажу объект в престижном вашингтонском районе Джорджтаун. За покупку он попросил 50 тысяч долларов. И хотя недвижимость в соседних домах продается более чем за 1,5 миллиона долларов, многие увидевшие объявление люди подумали, что за несколько десятков тысяч долларов им предлагают приобрести жилье — и были очень разочарованы, узнав, что речь в нем идет лишь о разрушающейся стене здания.

«Овладейте частичкой Джорджтауна», — предложил автор объявления. Представителю издания удалось связаться с американцем и убедиться, что объявление о продаже стены — не шутка. Мужчина выставил ее на продажу после ссоры с владелицей дома, граничащего с постройкой. Американца оштрафовали на 1,6 тысячи долларов после ее жалоб на то, что из-за этой стены в ее подвал просачивается вода.

«Я не могу допустить, чтобы дом рухнул. Все работают над решением этой проблемы не потому, что у них вендетта», — заявила владелица дома. Ранее она планировала выкупить у «соседа» стену за 600 долларов, однако получила отказ.

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Самому нынешнему владельцу, по его словам, стена досталась в наследство от отца — тот приобрел ее за «сущие копейки». В представляющем продавца агентстве недвижимости рассказали, что покупкой стены интересовалось 12 человек, желающих разместить там рекламу. Но, узнав о том, что для реализации этой идеи необходимо получить разрешение администрации, отказывались претендовать на объект.

В июле стало известно, что в Нью-Йорке нашли самое дешевое жилье, выставленное на продажу. По информации New York Post, его стоимость составляет 80 тысяч долларов.

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    Полина Кислицына
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