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18:31, 3 августа 2023Путешествия

В Таиланде полиция займется игнорирующими одно правило туристами

В Таиланде полиция займется туристами, игнорирующими красные флаги на пляжах

Фото: Eirik Uhlen / Unsplash

Туристами в Таиланде, игнорирующими красные флаги на пляжах, займется полиция. Об этом сообщает The Phuket News.

Уточняется, что 2 августа власти пляжного курорта Пхукет издали распоряжение, в котором призвали все правительственные учреждения поддержать работу спасателей. Также местный губернатор приказал усилить отряды добровольцев гражданской обороны для обеспечения безопасности отдыхающих на каждом пляже.

Кроме того, полиции было поручено оказывать помощь туристам, не соблюдающим одно важное правило: не заходить в воду при установке красных флагов в прибрежных зонах отдыха. «Туристов просят соблюдать правила, особенно в районах с сильным ветровым волнением», — говорится в официальном приказе.

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Обо всех нарушениях правил на пляже предписано сообщать в местный полицейский участок.

Ранее сообщалось, что китайские туристы на Пхукете прикоснулись к морской звезде и забрались на кораллы, а после этого оказались под арестом. Согласно закону «О содействии управлению морскими и прибрежными ресурсами», за прикосновение к морскому существу туристам грозит тюремное заключение на срок от двух лет или штраф в размере до 200 тысяч батов (около 480 тысяч рублей).

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    Марина Черняк
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