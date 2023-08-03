Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:53, 3 августа 2023Моя страна

Сидящий на диете амурский тигр напал на фотоловушку

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео с сидящим на диете хищником

Амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, напал на фотоловушку. Видео опубликовал центр «Амурский тигр».

«Специалисты посадили тигра, переехавшего из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, на диету. Теперь он вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, тигр переехал, чтобы подлечить хромоту и похудеть. В июле специалисты отмечали, что хромота, как и «пузико» у хищника заметно уменьшилась.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин потребовал от чиновников ездить на российских автомобилях

    Индия подтвердила участие в переговорах по Украине в Саудовской Аравии

    На Украине назвали сумму расходов на содержание ВСУ

    Путин потребовал прекратить госзакупки иномарок для чиновников

    Взрыв прогремел возле АЗС под Москвой

    Российский полковник объяснил признание Киева в ударе по Крымскому мосту

    Стали известны дата и место прощания с Ириной Мирошниченко

    Россиянам описали последствия сноса стен в квартирах

    17-летний воспитанник московского интерната заявил о домогательствах сотрудницы

    Обнаружен новый молекулярный путь старения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости