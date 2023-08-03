Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:16, 3 августа 2023Путешествия

Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

Туристы устроили забег по свистку до шезлонгов в курортном городе Малага

Туристы на популярном испанском курорте устроили забег до шезлонгов у бассейна и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что ролик был снят в отеле Estival Torrequebrada в городе Малага. На записи видно, как отдыхающие стоят на входе к бассейну в ожидании. Как только просвистел свисток, они помчались к шезлонгам и стали их разбирать. За кадром слышно смех автора видео, находящегося в своем номере.

Ранее турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    США дали России гарантии безопасности в случае возврата к зерновой сделке

    Полицейские призвали не вызывать их на оргии ламантинов

    Созданных по внешности Кайли Дженнер кукол Bratz высмеяли в сети

    Россияне назвали приемлемую для покупки дачи сумму

    На Украине предложили отстранить россиян от работы в УЕФА

    Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию

    Госсекретарь США подсчитал результаты зерновой сделки в буханках хлеба

    Ученые посоветовали человечеству привыкать к экстремальной жаре

    Российская стилистка назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей

    Россиянам рассказали о работе карт «Мир» в популярной у туристов стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости