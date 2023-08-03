Туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео

Туристы устроили забег по свистку до шезлонгов в курортном городе Малага

Туристы на популярном испанском курорте устроили забег до шезлонгов у бассейна и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что ролик был снят в отеле Estival Torrequebrada в городе Малага. На записи видно, как отдыхающие стоят на входе к бассейну в ожидании. Как только просвистел свисток, они помчались к шезлонгам и стали их разбирать. За кадром слышно смех автора видео, находящегося в своем номере.

Ранее турист отомстил резервирующим шезлонги с помощью полотенец отдыхающим и получил поддержку в сети. Путешественник раскритиковал туристов, которые оставляли полотенца на шезлонгах, даже если по несколько часов не появлялись в гостинице.