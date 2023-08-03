Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

Фотомодель Твигги назвала удачу секретом своего счастливого брака

Всемирно известная британская фотомодель и певица Твигги, прославившаяся в 60-е годы, назвала удачу одной из главных составляющих ее счастливого замужества. Секрет крепкого брака она раскрыла в интервью журналу Good Housekeeping.

Легенда мировой моды замужем за актером и писателем Ли Лоусоном уже 38 лет. По ее мнению, секрет ее счастливых отношений с мужем во многом сводится к удаче. «Когда встречаешь кого-то, никогда не знаешь, чем все обернется и что преподнесет тебе жизнь», — сказала 73-летняя модель.

Кроме того, по мнению Твигги, на пользу ее браку пошло то, что у обоих в прошлом были отношения, которые не сложились, но помогли измениться. «Мы оба прошли через то, что по разным причинам не сработало. Когда есть такой опыт, вы становитесь немного мягче, встретив кого-то еще», — поделилась мыслями Твигги.

Она добавила, что оставаться в хорошей форме ей помогает пилатес, которым она занимается по часу один раз в неделю.

Ранее секретом крепкого брака поделились 95-летний Бобби Рассел и его жена, 89-летняя Одри Рассел, которые отметили 70 лет совместной жизни. Пара утверждает, что сохранить романтику им помогает любовь к приключениям.