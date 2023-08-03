Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:59, 3 августа 2023Забота о себе

Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

Фотомодель Твигги назвала удачу секретом своего счастливого брака

Фото: Hannah McKay / Reuters

Всемирно известная британская фотомодель и певица Твигги, прославившаяся в 60-е годы, назвала удачу одной из главных составляющих ее счастливого замужества. Секрет крепкого брака она раскрыла в интервью журналу Good Housekeeping.

Легенда мировой моды замужем за актером и писателем Ли Лоусоном уже 38 лет. По ее мнению, секрет ее счастливых отношений с мужем во многом сводится к удаче. «Когда встречаешь кого-то, никогда не знаешь, чем все обернется и что преподнесет тебе жизнь», — сказала 73-летняя модель.

Кроме того, по мнению Твигги, на пользу ее браку пошло то, что у обоих в прошлом были отношения, которые не сложились, но помогли измениться. «Мы оба прошли через то, что по разным причинам не сработало. Когда есть такой опыт, вы становитесь немного мягче, встретив кого-то еще», — поделилась мыслями Твигги.

Материалы по теме:
Спала с Sex Pistols, одела мир в рваные джинсы и заявилась на танке к премьеру Британии: умерла панк-икона Вивьен Вествуд
Спала с Sex Pistols, одела мир в рваные джинсы и заявилась на танке к премьеру Британии:умерла панк-икона Вивьен Вествуд
30 декабря 2022
Короче некуда Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Короче некудаКто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
9 июля 2019

Она добавила, что оставаться в хорошей форме ей помогает пилатес, которым она занимается по часу один раз в неделю.

Ранее секретом крепкого брака поделились 95-летний Бобби Рассел и его жена, 89-летняя Одри Рассел, которые отметили 70 лет совместной жизни. Пара утверждает, что сохранить романтику им помогает любовь к приключениям.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Минтранс предложил изменить правила о превышении скорости в России

    Дана Борисова примерила свадебное платье

    Украина застраховала торговые суда

    Пойманное в Анапе опасное морское существо попало на видео

    Очевидцы рассказали о необычном запахе из-за пожара в Подмосковье

    В Белоруссию запретили поставлять оружие и боеприпасы из ЕС

    Apple временно отказалась от искусственного интеллекта

    Гинеколог развеяла три главных мифа про аборты

    Модель Твигги раскрыла секрет своего 38-летнего счастливого и крепкого брака

    Облако дыма молочного цвета после взрыва под Москвой сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости