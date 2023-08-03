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16:29, 3 августа 2023Среда обитания

Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие часы в Москве ожидается дождь и усиление ветра

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и усиление ветра. Об ухудшении погоды жителей столицы в своем Telegram-канале предупредил комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — написано в сообщении.

Москвичей призвали быть осторожными и внимательными. Им рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в Москве с 3 по 4 августа ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары — столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 29-31 градуса. Такой уровень предупреждает об опасной погоде, а также вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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    Нина Ташевская
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