Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшие часы в Москве ожидается дождь и усиление ветра

В ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь с грозой и усиление ветра. Об ухудшении погоды жителей столицы в своем Telegram-канале предупредил комплекс городского хозяйства.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до 21:00 в столице местами ожидается кратковременный дождь с грозой, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», — написано в сообщении.

Москвичей призвали быть осторожными и внимательными. Им рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в Москве с 3 по 4 августа ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары — столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 29-31 градуса. Такой уровень предупреждает об опасной погоде, а также вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.