В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Гидрометцентр предупредил о температуре до плюс 31 градуса в Москве

В Москве с 3 по 4 августа ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары — столбики термометров в дневные часы поднимутся до плюс 29-31 градусов Цельсия, говорится на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение действует до 18:00 часов 4 августа. «Оранжевый» уровень предупреждает об опасной погоде, а также вероятности стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Кроме того, 3 августа в Москве до 21:00 часов действует предупреждение о грозах и ветре с порывами до 15 метров в секунду. В связи с этим введен «желтый» уровень опасности, который говорит о потенциально опасной погоде.

Ранее из-за жары в МЧС Москвы рекомендовали быть внимательными и осторожными, пить больше воды, избегать длительного нахождения на солнце, а также плавать только на оборудованных пляжах и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу 5 августа температура максимально поднимется до плюс 29 градусов, в воскресенье 6 августа — до плюс 31 градуса. Осадков не ожидается, при этом погода будет облачной с прояснениями.