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08:36, 3 августа 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Ганьшин: 5 и 6 августа в Москве будет облачно с прояснениями

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В грядущие выходные дни, 5 и 6 августа, в Москве будет теплая, но облачная погода. Об этом в разговоре с «Известиями» рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

По словам синоптика, в субботу столбик термометра в Москве поднимется до 29 градусов, будет облачно с прояснениями. Скорость ветра утром достигнет 1,7 метра в секунду, а вечером — 1,4 метра в секунду. Что касается погоды в воскресенье, то в этот день воздух в столице прогреется до 30 градусов.

Среди других городов страны самая теплая погода ожидается в Волгограде, Воронеже, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону, где потеплеет до 30-39 градусов. Прохладными выходные будут в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге и Челябинске.

Ранее в Москве и Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности из-за гроз, которые придут в регион 2 и 3 августа. При этом в Москве с 3 по 4 августа местами ожидается сильная жара с температурой воздуха до плюс 29-31 градуса.

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    Нина Ташевская
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