Володин призвал Запад и США компенсировать нанесенный Африке ущерб

Володин призвал США, Англию и Францию компенсировать ущерб странам Африки

США, Великобритания и Франция должны компенсировать странам Африки тот ущерб, который они им нанесли. К этому призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

«ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам Африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесенный ими ущерб. Африка имеет право не только самостоятельно распоряжаться своими богатствами, но и на возмещение ей ущерба, нанесённого колонизаторами», — считает парламентарий.

По его мнению, благополучное состояние США, Англии и Франции основано на грабеже и угнетении народов Африки. В частности, за период колониализма в США и другие страны Запада занимались работорговлей и перевезли в Америку около 15 миллионов человек, которые стали рабами, напомнил Володин.