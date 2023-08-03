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14:45, 3 августа 2023Культура

Адам Сэндлер и Бен Стиллер встретились на забастовке актеров в США

Актеры Адам Сэндлер и Бен Стиллер поддержали забастовку Гильдии киноактеров США

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Голливудские актеры Адам Сэндлер и Бен Стиллер поддержали забастовку Гильдии киноактеров США и сделали совместный снимок. Об этом пишет газета Daily Mail.

На снимке актеры одеты в черные футболки с надписью «SAG-AFTRA — сила», а также держат плакаты в поддержку организации. Отмечается, что пикет проходил у небоскреба Рокфеллер-плаза, 30, где расположена штаб-квартира компании NBC Universal.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки, которую называют крупнейшей в истории организации. Члены гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и на телевидении.

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    Варвара Кошечкина
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