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12:13, 3 августа 2023Мир

В Кремле ответили на возмущение Борреля о дешевом российском зерне

Песков: Кремль не видит заявленной Боррелем угрозы в дешевом российском зерне

Фото: Reuters

Кремль не видит заявленной Европейским союзом (ЕС) угрозы в дешевом российском зерне. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответили на возмущение главы евродипломатии Жозепа Борреля, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что российская сторона всегда была надежным поставщиком зерна. «И она могла бы это делать еще больше, удовлетворяя растущий спрос, если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться», — заключил он.

Ранее Боррель возмутился стремлением России предложить дешевое зерно развивающимся странам. По его мнению, таким образом Москва пытается сделать их зависимыми. Он заверил, что Евросоюз приложил все усилия для того, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По словам евродипломата, никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет.

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    Виктория Кондратьева
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