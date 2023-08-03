В России высказались о возобновлении зерновой сделки

Депутат Госдумы Чепа допустил возобновление зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки возможно только в случае выполнения условий России, которые раньше не были соблюдены. В этом заинтересованы и Турция, и Россия, противостоять договоренностям может только ряд европейских государств. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Все будет зависеть от выполнения договоренностей. На саммите "Россия — Африка" президент России Владимир Путин подробно разъяснил всем представителям африканских стран причину выхода из сделки, озвучил наши предложения. Мы готовы закрывать сделку самостоятельно, поставляя бедным странам бесплатно зерно и удобрения в качестве гуманитарной помощи», — подчеркнул депутат.

По словам Чепы, Россия всегда была нацелена на оказание всесторонней помощи бедным странам, именно ради этого и была заключена зерновая сделка.

«Если переговоры Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом завершатся выполнением наших договоренностей, сделка будет восстановлена. И Россия, и Турция в этом заинтересованы. Против может быть только ряд европейских стран, которые даже в ущерб себе противостоят нашему государству», — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Эрдоган предложил продлить зерновую сделку на год в случае возвращения в нее России. В ходе телефонных переговоров с российским лидером турецкий политик еще раз обозначил проблемы, с которыми столкнется мир, если соглашение о зерновом коридоре не будет продлено.

